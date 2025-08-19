Utorak, 19 Augusta, 2025
Wizz Air od 23. decembra zvanično uspostavlja bazu u Tuzli i uvodi devet novih linija

Od decembra ove godine Tuzlanski aerodrom postaje ponovo domaćin baze aviokompanije Wizz Air. Prvi let iz nove baze planiran je za 12. decembar, kada će avioni ove kompanije poletjeti prema njemačkom Kelnu.

Putnici iz Tuzle moći će putovati i na druge evropske destinacije poput Malmea, Hamburga, Kelna, Mastrihta, Pariza, Frankfurta, Geteborga i Berlina. Uz postojeće linije, Wizz Air uvodi i novu destinaciju – Larnaku na Kipru, s početkom od marta 2026. godine.

Otvaranjem baze u Tuzli, ova niskotarifna kompanija dodatno učvršćuje svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini i proširuje ponudu putnicima iz regije, koji će imati širi izbor letova ka ključnim evropskim gradovima.

Schmidtu upućen zahtjev zbog sve češćih slučajeva veličanja ratnih zločinaca u RS-u
