Servisne informacije: Vatrogasci uklanjali dio lima s željezničkog objekta

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 2 osobe.
HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 78 pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.
VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode, te intervenciju na uklanjanju dijela lima s krova željezničkog objekta u mjestu Drenik.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka.
ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.
VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.
Danas u Srebreniku očekuje se veoma toplo i sunčano vrijeme tokom dana, s temperaturama koje će doseći i do 32 stepeni. Večer su mogući slabiji pljuskovi. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčana zaštita i dovoljno tekućine. Aktívno je upozorenje na visoke temperature za regiju Tuzla od 10:00 do 15:00 sati, s maksimalnom temperaturom oko 34 stepena.
CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.