Servisne informacije: Vatrogasci uklanjali dio lima s željezničkog objekta

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene 2 osobe.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 78 pregleda, 1 terenska intervencija i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 tehničke intervencije na dostavi vode, te intervenciju na uklanjanju dijela lima s krova željezničkog objekta u mjestu Drenik.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, četiri djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se veoma toplo i sunčano vrijeme tokom dana, s temperaturama koje će doseći i do 32 stepeni. Večer su mogući slabiji pljuskovi. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, sunčana zaštita i dovoljno tekućine. Aktívno je upozorenje na visoke temperature za regiju Tuzla od 10:00 do 15:00 sati, s maksimalnom temperaturom oko 34 stepena.

CZ – Još nije sanirano klizište širih razmjera u mjestu Orlova klisura,na koju CZ Grada Srebrenika već tri mjeseca upozorava.Federalni vodni inspektor je svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje mjera za uklanjanje materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se obezbjedilo nesmetano procanje vode vodotokom,sa naznakom ODMAH po prijemu naloga.