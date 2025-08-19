Schmidtu upućen zahtjev zbog sve češćih slučajeva veličanja ratnih zločinaca u RS-u

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je zahtjev visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu Christianu Schmidtu povodom sve učestalijih slučajeva glorifikacije presuđenih ratnih zločinaca na području entiteta RS.

U zahtjevu traže da Schmidt, koristeći svoje ovlasti, hitno poduzme mjere i radnje kako bi se zaustavila politika revizionizma, negiranja i afirmacije ratnih zločina i zločinaca na području RS-a.

– U naselju Mejdan, u neposrednoj blizini narodne kuhinje “Mozaik prijateljstva”, koja se nalazi u općinskoj zgradi grada Banja Luke, urađen je mural sa likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Podsjećamo Vas da je glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, gospodin Serge Brammertz, u više navrata izvještavao o pogubnoj politici Srbije, gdje je u samom centru Beograda instalirano više od 150 murala sa likovima ratnih zločinaca, a ukupno više od tri stotine na različitim lokacijama širom Srbije.

Nažalost, ista tendencija prisutna je i na području entiteta RS – od Foče, Nevesinja, Trebinja, Bratunca, Kalinovika, Banja Luke i drugih mjesta – ističe se u zahtjevu Schmidtu.

Navodi se da “preostaje samo da Srbija, koja već decenijama krije i štiti ratne zločince od krivičnog procesuiranja, iste prebaci u entitet RS i stavi pod zaštitu Milorada Dodika”.

– Prema javnim izjavama i porukama koje se šalju, upravo ratni zločinci i njihova glorifikacija predstavljaju instrument aktuelne vlasti u RS-u, s ciljem održavanja i jačanja politike koja je devedesetih godina dovela do genocida i masovnih zločina.

Sinoćnje postavljanje murala na zgradi Općine Banja Luka samo je jedan u nizu poteza koji ukazuju na zabrinjavajuću praksu aktuelne vlasti u RS-u i potencijalno najavljuju pokušaj oživljavanja scenarija iz devedesetih godina – navodi se.

Upozoreno je da da smatraju da svako oklijevanje ili nepoduzimanje mjera i radnji od međunarodne zajednice, a posebno visokog predstavnika, može predstavljati uvod u dalje destabilizacije, što se kontinuirano najavljuje iz entiteta RS.

– Pozivamo Vas da hitno reagujete i iskoristite svoje ovlasti kako bi se uklonile ove prijetnje miru, sigurnosti i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, te sankcionisali odgovorni – zaključeno je u zahtjevu kojeg potpisuje Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

