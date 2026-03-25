Servisne informacije: Vatrogasci gasili dva požara

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj je pričinjena materijalna šteta, bez povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 64 pregleda i 5 terenskih intervencija, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je požar na divljoj deponiji smeća u Rapatnici i požar na odžaku stambenog objekta u Majevičkoj ulici.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika danas, srijeda, 25. marta u naseljima: Srebrenik Donji, Srebrenik Gornji, Brezje, Tinja Gornja, Tinja Kolona. Struje neće biti od 09:00-15:30.

U Srebreniku danas sunčano i toplo. Maksimalna temperatura 18 stepeni Celzijusa.