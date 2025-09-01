Barbarez danas okuplja Zmajeve: Prvi trening na Koševu

Okupljanjem na Ilidži danas, 1. septembra počinju pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za naredna dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstrvo protiv San Marina i Austrije.

Prvi trening Zmajevi će obaviti u 17:30 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase.

Selektor Sergej Barbarez uoči okupljanja suočio se s otkazima dvojice igrača zbog povrede – Ifeta Đakovca umjesto kojeg je pozvao povratnika u bh. tim, mladu nadu PSV-a Esmira Bajraktarevića, te Arjana Malića umjesto kojeg je poziv upućen igraču Kolna Jusufu Gazibegoviću.

Ostali igrači su spremni, a Barbarez ističe da je zadovoljan formom i minutažom igrača, golgeterskim dijelom, kao i golmanima koji odlično brane.

“Mi uvijek tražimo od igrača kada dođu da imaju osmijeh, onda će imati i volju i želju i ponos da pokažu ono što znaju. Pritisak je privilegija, mi se radujemo što se nalazimo u situaciji da imamo pozitivan pritisak. I kod naših navijača i naroda je voljni momenat visok, postoji želja da se napravi novi iskorak. Dat ćemo sve od sebe da tako bude”, kazao je Barbarez uoči početka priprema.

Na Barbarezovom spisku su: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić; Amar Dedić, Dženis Burnić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Adrian Leon Barišić, Eman Košpo, Jusuf Gazibegović; Ivan Šunjić, Amar Memić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević; Edin Džeko, Samed Baždar, Ermedin Demirović, Luka Kulenović.

Susret sa San Marinom na rasporedu je u subotu, 6. septembra, u Serravalleu od 20:45 sati, a tri dana kasnije, 9. septembra, reprezentacija BiH u Zenici dočekuje selekciju Austrije.

Nakon tri odigrana meča kvalifikacija BiH zauzima prvo mjesto u grupi s maksimalnim učinkom.