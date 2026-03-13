Zbog novih pravila za ulazak vozača u EU, ukidaju se linije iz BiH za Sloveniju i Austriju ?!

Prevozničko preduzeće Tera Trans iz Tuzle obavijestilo je putnike da bi u narednom periodu moglo doći do zastoja i poteškoća u održavanju međunarodnih autobusnih linija zbog pooštrenih pravila za ulazak mobilnih radnika, odnosno vozača, na teritoriju Evropske unije.

Iz ove kompanije pojašnjavaju da je novi režim ulaska u EU povezan sa strožijom kontrolom boravka vozača u državama članicama, što direktno utiče na organizaciju i redovno odvijanje međunarodnog autobusnog saobraćaja, izvijestio je Fokus.

Otkazan polazak

Zbog novonastalih okolnosti otkazan je polazak na liniji Tuzla – Ljubljana – Klagenfurt – Villach, koji je bio planiran za petak, 20. marta 2026. godine.

Također, otkazan je i povratni polazak iz Villacha, Klagenfurta i Ljubljane, predviđen za subotu, 21. marta.

Iz kompanije Tera Trans navode da putnici sve dodatne informacije o stanju i režimu održavanja međunarodnih linija mogu dobiti putem telefona 035 279 160 i 062 070 544.