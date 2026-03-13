Nova kripto prevara hara internetom: FUP izdao hitno upozorenje građanima

FUP upozorava građane na lažne platforme za ulaganje u kriptovalute koje putem Facebooka, Instagrama i TikToka varaju žrtve obećanjima brze zarade.

Usljed sve učestalijih prijava građana koji su postali žrtve sofisticiranih finansijskih prevara putem lažnih platformi za investiranje u kriptovalute, Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije upozorava građane o opasnostima na internetu pod izgovorom “lake zarade” putem ulaganja u navedene platforme.

Počinioci ovakvog tipa prevare koriste metode oglašavanja na platformama kao što su Facebook, Instagram i TikTok te putem online medija.

Reklame često sadrže lažna svjedočenja “poznatih“ osoba koje su se brzo obogatile, zloupotrebu identiteta – neovlašteno korištenje identiteta poznatih ličnosti iz javnog života kako bi se kod žrtve steklo dodatno povjerenje i slično.

Prevara se odvija u tri ključna koraka: prvi kontakt putem aplikacija (WhatsApp/Viber/Telegram) nakon prijave na sumnjive oglase, stvaranje lažnog povjerenja kroz fiktivni prikaz brze zarade na mali ulog, te finalna faza u kojoj se traže veće uplate za navodne troškove poreza ili deblokade, nakon čega počinioci prekidaju komunikaciju.

Prevaru možete prepoznati po obećanjima nerealno visoke dobiti bez rizika i agresivnom pritisku na hitno ulaganje. Posebno upozoravamo građane da nikada ne instaliraju softvere za udaljeni pristup (poput AnyDesk-a ili TeamViewer) na zahtjev trećih lica, jer time prepuštaju kontrolu nad svojim e-bankarstvom, te da ne vrše uplate na privatne račune u inostranstvu.

Građanima se savjetuje maksimalan oprez da ne dijele lične dokumente niti pristupne podatke za bankovne račune sa neprovjerenim agentima. Vodite se pravilom da su ponude koje zvuče primamljivo najčešće zamka za krađu novca.

S obzirom na to da kripto imovina i trgovanje kriptovalutama nisu zakonski regulisani u Federaciji Bosne i Hercegovine, građani snose povećan rizik. Pozivamo sve koji sumnjaju da su meta prevare, ili su već oštećeni, da slučaj odmah prijave najbližoj policijskoj upravi, saopšteno je iz Federalne uprave policije.