Lukavac od 17. aprila domaćin Zlatne Eurolige u sjedećoj odbojci

Lukavac će od 17. do 19. aprila 2026. godine biti domaćin međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci pod nazivom “Golden Euroleague men – Lukavac 2026”, koji će okupiti vrhunske ekipe ovog sporta iz Evrope.

Svečano otvaranje turnira bit će upriličeno 17. aprila u 14.00 sati, a očekuje se prisustvo velikog broja zvanica iz sportskog, političkog i javnog života, te ispunjene tribine Sportske dvorane u Lukavcu.

Na turniru, drugog po jačini evropskog takmičenja u sjedećoj odbojci, učestvovat će šest ekipa iz pet država (Bosne i Hercegovine, Francuske, Velike Britanije, Poljske i Srbije) podijeljenih u dvije grupe.

U Grupi A nastupit će SKISO Sinovi Bosne Lukavac iz Bosne i Hercegovine, Neptunes de Nantes iz Francuske i KSO Smeč iz Beograda (Srbija), dok Grupu B čine WZSN Start Wroclav iz Poljske, OKI Banja Luka – Beograd iz Srbije i Sitting Bucks Volleyball Club iz Velike Britanije.

„Dobijanje organizacije Golden Euroleague Men Lukavac 2026 za nas predstavlja veliku čast i privilegiju, ali i obavezu i izazov u svakom smislu. Zahvalni smo ParaVolley Europe što nam je pružio priliku da u našem gradu, kantonu i državi ugostimo završnicu ovog takmičenja“, izjavio je predsjednik kluba SKISO Sinovi Bosne Vehbija Tokić.

Tokom tri takmičarska dana bit će odigrano ukupno 13 utakmica, nakon kojih će biti poznat pobjednik turnira. Osim prestiža, pobjednička ekipa izborit će i plasman u Champions Cup, odnosno Ligu prvaka u sjedećoj odbojci za narednu godinu.

Prema ParaVolley Europe rang-listi, prvi favoriti za osvajanje turnira su OKI Sinovi Bosne, koji ujedno imaju i ulogu domaćina i organizatora ovog prestižnog takmičenja.

„Osim organizacije, pred nama je i rezultatski imperativ. Naša želja je da ovim sjajnim momcima omogućimo još jedan nastup u Ligi prvaka, što donosi titula osvajača Eurolige. Zahvaljujući snažnoj podršci institucija i društveno odgovornih partnera uspjeli smo privesti kraju većinu organizacionih aktivnosti, a pred nama je još adaptacija i uređenje sportske dvorane kako bismo spremno dočekali sve učesnike i goste“, dodao je Tokić.

Pokrovitelji jednog od najznačajnijih sportskih događaja koji se ove godine održavaju na području Tuzlanskog kantona su Grad Lukavac, Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Federalno ministarstvo kulture i sporta.