FUZIP i Agencija za certificiranje halal kvalitete o zaštiti prava potrošača halal proizvoda

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove sa inspektorima iz federalnog tržišnog, federalnog veterinarskog i federalnog inspektorata za hranu, održala je jučer u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove sastanak s direktorom Agencije za certificiranje halal kvalitete Damirom Alihodžićem i njegovim saradnikom.

Na sastanku su razmotrena pitanja vezana za objekte, proizvode i usluge koji nose oznaku halal koja podrazumijeva da zadovoljavaju sve potrebne standarde kojim se osigurava su proizvodi i procesi proizvodnje u skladu sa islamskim propisima i halal standardima, uz strogu kontrolu svih faza proizvodnje, obrade i distribucije.

Direktorica Prvulović e tokom sastanka naglasila da sprečavanje zloupotreba halal znaka i dovođenja potrošača halal proizvoda u zabludu ima poseban značaj, jer se odnosi na očuvanje povjerenja i sigurnosti velike grupe potrošača koji se pridržavaju vjerskih normi i zaštitu njihovog jasnog opredjeljenja za takvu vrstu proizvoda i usluga. Halal znak garantuje da je proizvod proizveden i kontrolisan u skladu s propisanim standardima, što direktno utiče na zdravlje, etičke vrijednosti i pravo potrošača na tačnu informaciju.

Predstavnici Agencije tekođer su upoznali rukovodstvo FUZIP-a sa aktivnostima i strogim procedurama certificiranja koje provodi Agencija i informisali da u BiH trenutno oko 170 objekata posjeduje halal certifikat, označen halal znakom. Imajući u vidu da su kroz svoje djelovanje evidentirali upotrebu halal znaka za proizvode koji nemaju halal certifikat i nisu prošli procedure certificiranja, zatražili su pomoć FUZIP-a u smislu zaštite potrošača od nepoštenih i obmanjujućih trgovačkih praksi. Dogovoreno je da će FUZIP-u dostavljati informacije o eventualnim zloupotrebama halal znaka, kako bi se na osnovu konkretnih prijava izvršio inspekcijski nadzor.

Direktorica Prvulović je podržala inicijativu za saradnju Agencije i FUZIP-a i konstatovala da će Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektorata iscrpiti sve zakonske mogućnosti kako bi obezbijedili adekvatnu zaštitu potrošača halal proizvoda i usluga.

Kaznene odredbe za dovođenje potrošača u zabludu u vezi prirode, sastava, postupka i datuma proizvodnje, mogućnosti upotrebe djelotvornosti i efekata, količine, kvaliteta trgovačkog ili geografskog porijekla ili uticaja na okolinu, autorskih i srodnih prava, prava industrijskog vlasništva kao što su: patenti, žigovi, industrijski oblici, crteži i modeli, oznake geografskog porijekla i planovi rasporeda integriranih sklopova (topografija), te trgovačkih imena, propisane su Zakonom o zašti potrošača BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 25/2006 i 88/2015) i kreću se u rasponu od 4.000,00KM do 8.000,00 za trgovca i od 1.000 KM do 2.000 KM za pravno lice.

(izvor: www.fuzip.gov.ba)