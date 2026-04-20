Američki marinci upali na iranski brod, objavljen snimak

Američki generalštab za Bliski istok (CENTCOM) objavio je snimak na kojem se vidi kako američki marinci iz helikoptera upadaju na teretni brod Touska, koji plovi pod iranskom zastavom.

Na snimku se vidi kako vojnici polijeću s amfibijskog jurišnog broda USS Tripoli, nakon čega se spuštaju užadima na palubu broda i preuzimaju kontrolu.

Američka vojska navodi da su prethodno više sati upozoravali posadu.

Prema istim informacijama, brod je onesposobljen nakon što je razarač USS Spruance otvorio vatru na strojarnicu koristeći brodski top, čime je zaustavljeno njegovo kretanje.

Donald Tramp, predsjednik SAD ranije je objavio da su američki marinci presreli su i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu. Iran, sa druge strane, tvrdi da SAD nije zauzeo njihov brod.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Pregovori u Pakistanu

Do incidenta je došlo nakon što je Tramp objavio da američka delegacija stiže u Pakistan u ponedjeljak naveče na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će učestvovati.

Brod je dobio upozorenje da se zaustavi u Omanskom zalivu i nakon što je odbio, mornarica ga je zaustavila probušivši rupu u strojarnici, napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social, rekavši da je brod Touska u američkom “zatočeništvu”.

“Iranska posada nije htjela slušati, pa ih je naš brod zaustavio probušivši rupu u strojarnici”, rekao je Tramp.

Dodao je da je brod pod sankcijama američkog ministarstva finansija “zbog ranije istorije ilegalne aktivnosti” i da marinci “provjeravaju što je na brodu”.

Centralni generalštab američke vojske (CENTCOM) objavio je ranije na platformi X da su američke snage u Arapskom moru provele mjere pomorske blokade nad teretnim brodom pod iranskom zastavom koji je plovio prema iranskoj luci.

Navode da su tokom šest sati brodu upućena višestruka upozorenja, ali posada nije postupila po naredbama, nakon čega je na brod otvorena vatra.

“Američke snage izdale su više upozorenja i obavijestile brod da krši američku blokadu. Nakon što posada broda Touska nije postupila po ponovljenim upozorenjima tokom šest sati, razarač Spruance naredio je evakuaciju strojarnice i potom onesposobio pogon broda gađajući strojarnicu brodskim topom”, stoji u saopštenju.

Dodaje se da su se američki marinci iz 31. ekspedicijske jedinice potom ukrcali na brod, koji je i dalje pod američkom kontrolom.

Ova verzija događaja razlikuje se od one koju su iznijeli iranski mediji, prema kojima su iranski vojni brodovi uzvratili vatru na američke snage i prisilili ih na povlačenje.

Iranski mediji: Spriječili smo pokušaj SAD da zaplijeni naš brod

Poluslužbena iranska agencija Mehr objavila je verziju incidenta u Omanskom moru koja se razlikuje od tvrdnji američkog predsjednika o zapljeni iranskog broda.

Važno je napomenuti da se u saopštnju ne navodi o kojem je brodu riječ.

“Američke terorističke snage raspoređene u vodama oko Omanskog mora otvorile su vatru na iranski trgovački brod kako bi ga prisilile na povratak u iranske teritorijalne vode”, navodi se u saopštenju.

“Ipak, zahvaljujući pravovremenoj reakciji mornaričkih snaga Revolucionarne garde koje su pružile podršku iranskom brodu, Amerikanci su bili prisiljeni povući se i napustiti područje”, dodaje se.

Iran poriče pregovore

Iran zasad nije potvrdio incident. Ranije u nedjelju Tramp je rekao da će njegovi predstavnici biti u Pakistanu u ponedjeljak na pregovorima o ratu u Iranu.

“Nudimo vrlo pošten i razuman sporazum i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako neće, SAD će uništiti sve elektrane, sve mostove u Iranu”, napisao je Trump. “NEMA VIŠE DOBRIH MOMAKA!”

Iranski državni mediji, međutim, tvrde da izvještaji o novim pregovorima sa SAD u Pakistanu “nisu istiniti”, iako nijedan zvaničnik još nije jasno iznio poziciju Teherana.

Iranska novinska agencija objavila je, ne navodeći izvor, da je Iran odbio pregovore.

“Iran objavljuje da nedolazak na drugu rundu pregovora proizlazi iz onoga što smatra pretjeranim zahtjevima Vašingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promjenama stajališta i aktualnom pomorskom blokadom, koju smatra kršenjem primirja”, prenijela je IRNA, prenosi Index.