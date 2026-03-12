I ovo je BiH | Davor Ivoš i porodica u ramazanu doniraju 60.000 KM za obnovu džamije u Bugojnu

U vremenu kada su u toku ramazanski, katolički i pravoslavni post, iz inostranstva je stigla snažna poruka suživota i zajedništva. Jedan divan primjer bilježi portal Bugojno danas. Naime, porodica Ivoš odlučila je donirati ukupno 60.000 KM za obnovu bugojanske Sultanahmedove džamije.

Naime, Davor Ivoš je iz Švicarske donio odluku da u svoje ime i u ime svoje porodice donira 30.000 KM za obnovu ove bugojanske džamije. Planirano je da novac bude uručen efendiji Edinu Kukiću uoči Bajrama.

Time ova priča ne završava. Davor Ivoš je najavio da će, po završetku radova, porodica u ime njegovog pokojnog oca Ljubana Ivoša donirati još 30.000 KM, čime će njihov ukupni doprinos obnovi džamije iznositi 60.000 KM. Ističe kako je ova odluka motivisana dubokim osjećajem pripadnosti gradu.

“Oko zidova Sultanahmedove džamije raslo je Bugojno. Tu smo se širili, gradili živote i budućnost. Zato je ovo dio našeg grada i dio svih nas”, poručio je Ivoš, bilježi Bugojno Danas.

U trenucima kada su društvu potrebne poruke razumijevanja i solidarnosti, ovaj gest mnogi vide kao snažan podsjetnik na tradiciju suživota i međusobnog poštovanja po kojem je Bugojno kroz historiju bilo prepoznatljivo.

