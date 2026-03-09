Vrijeme u BiH: Sunce tokom dana, ali prijeti i kratkotrajna kiša

Narednih dana zadržat će se relativno toplo vrijeme uz smjenu sunčanih perioda i oblaka, dok su povremeni lokalni pljuskovi mogući u pojedinim dijelovima zemlje.

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su (°C): Sokolac -5, Bjelašnica i Drvar -3, Bugojno -1, Banja Luka i Prijedor 0, Bihać, Bijeljina, Doboj, Ivan Sedlo, Livno, Sanski Most, Tuzla, Zenica i Zvornik 1, Gradačac, Sarajevo i Srebrenica 3, Mostar 6, Trebinje 9.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana će lokalno biti i nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima očekuju se i slabi lokalni pljuskovi, s tim da padavina neće biti u sjevernim područjima Bosne. Vjetar je većinom slab, južnog i jugoistočnog smjera. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne vjetar je umjerene jačine, istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 13 i 18 °C.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16 °C, prognoziraju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Kad je riječ o narednim danima, u utorak će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana se očekuju slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5 °C, na jugu zemlje do 8 °C, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19 °C.

U srijedu će u našoj zemlji biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim i večernjim satima su mogući slabi lokalni pljuskovi na području Krajine, sjeverne i centralne Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 °C, na jugu zemlje do 7 °C, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 °C.

U četvrtak će u u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar je slab, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 °C, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 °C.