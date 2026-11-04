Meteorolozi najavljuju veliki temperaturni preokret: Stiže osjetno toplije vrijeme

Rast temperature najavljuju i meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a prema njihovoj prognozi, u nedjelju, 8. novembra, temperatura će ići do 18 stepeni.

U nastavku donosimo prognozu RHMZ-a po danima

Četvrtak, 5. novembar

Jutro će biti oblačno, a ponegdje će biti i magle.

“Tokom dana postepeno razvedravanje sa sjevera uz sunčane periode. Na jugu tokom cijelog dana pretežno sunčano i toplije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena, povremeno i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, u višim predjelima od jedan stepen. Maksimalna temperatura vazduha od šest do 12, na jugu do 17, a u višim predjelima od četiri stepena”, navode oni.

Petak, 6. novembar

U petak će jutro biti hladno uz čestu maglu i nisku oblačnost.

“Tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od jedan do pet stepeni, na jugu do devet, a u višim predjelima od minus tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 18, a u višim predjelima od šest stepeni”, stoji u prognozi.

Subota, 7. novembar

Nakon hladnog, ponegdje i maglovitog jutra tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost.

“Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri stepena, na jugu do devet, a u višim predjelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od sedam stepeni”, dodaju oni.

Nedjelja, 8. novembar

Na jugu i zapadu će u nedjelju biti oblačnije, a u ostalim predjelima sunčano uz promjenljivu oblačnost.

“Minimalna temperatura vazduha od dva do šest stepeni, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus dva. Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 18, a u višim predjelima od osam stepeni”, kažu meteorolozi.