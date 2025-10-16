Bahata vožnja više neće proći nekažnjeno

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici Saša Magazinović i Jasmin Imamović, danas je dobio podršku u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Za usvajanje je glasalo 28 poslanika, dok je šest bilo protiv. Istovremeno je usvojen i zaključak kojim se Dom naroda PSBiH poziva da zakon razmotri po hitnom postupku.

Prema usvojenim izmjenama, kazna za odbijanje testa na droge povećava se sa 400 na 1.000 KM. Policijski službenici dobiće pravo da vozača pod uticajem narkotika privedu i zadrže do 12 sati, odnosno dok ne prestane dejstvo opojnih sredstava – što je do sada bilo propisano samo za vozače pod uticajem alkohola.

Kazne za korištenje mobitela tokom vožnje biće znatno veće i kretaće se između 200 i 400 KM, dok će u slučaju da vozač s telefonom u ruci izazove saobraćajnu nesreću novčana kazna iznositi i do 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci.

Nakon današnjeg glasanja, prijedlog zakona ide u Dom naroda, gdje se očekuje potvrda po hitnom postupku. Njegovim stupanjem na snagu BiH bi po prvi put imala zakonski okvir koji strogo sankcioniše bahatu i neodgovornu vožnju.

Izmjene zakona donose jasniju definiciju pojmova i precizno određuju šta se smatra obijesnom, odnosno bahatom vožnjom – postupanjem vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja.

Kao primjeri takve vožnje navode se:

– prolazak dva ili više puta kroz crveno svjetlo,

– vožnja u naselju brzinom iznad 40 km/h od ograničenja, a van naselja iznad 60 km/h,

– prestizanje kolone preko pune linije,

– vožnja s koncentracijom alkohola od 1,5 g/kg ili pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

Za bahatu vožnju propisana je kazna od 2.000 do 3.000 KM, šest mjeseci oduzimanja vozačke dozvole i dva kaznena boda.

Ako takva vožnja dovede do saobraćajne nesreće, kazne su još strože – od 3.000 do 5.000 KM, uz devet mjeseci oduzimanja vozačke dozvole i četiri kaznena boda.

Za korištenje mobitela, nevezivanje pojasa ili upotrebu uređaja za ometanje radara kazne se kreću između 200 i 400 KM. U slučaju da je korištenje mobitela uzrok nesreće, predviđena je kazna od 400 do 2.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom od jednog do šest mjeseci i dva kaznena boda.

Usvajanjem ovog zakona, nadležne institucije očekuju značajno smanjenje broja saobraćajnih nesreća i jasniji sistem odgovornosti na cestama širom BiH, piše Oslobođenje.