Četvrtak, 16 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIZNIS

Za solarne elektrane privatnim privrednim društvima izdvojeno gotovo milion KM

By admin
0
14

Ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Anela Ajšić potpisala je juče ugovore sa privrednim društvima u privatnom vlasništvu koja su ispunila uslove javnog konkursa za dodjelu sredstava namijenjenih projektima iz oblasti zaštite okoliša. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK za ovu namjenu izdvojilo je 939.679 KM a najviši iznos po korisniku je 50.000 KM.

Od ukupno 45 prijava za projekte provedbe energetskih programa (ugradnja solarnih elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije) 21 privredno društvo ispunilo je uslove tražene konkursom.

Pravo učešća na javnom konkursu imala su privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona sa najmanje deset zaposlenih, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Prethodni članak
Ruku pod ruku: FAO obilježava 80 godina i poziva na zajedničko djelovanje povodom Svjetskog dana hrane
admin

VIJESTI

BIZNIS vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a