BH Pošta upozorava građane na SMS prevare o “neuspjeloj dostavi pošiljke

BH Pošta obavještava da ponovo bilježi pojavu SMS prevara kojima se građani pokušavaju navesti da otkriju svoje lične i finansijske podatke.

Prevarantske poruke najčešće dolaze u obliku obavijesti o “neuspjeloj dostavi pošiljke” i sadrže linkove koji vode na lažne stranice. Cilj je da korisnici unesu svoje podatke i na taj način postanu žrtve zloupotrebe.

“Naglašavamo da BH Pošta nikada ne šalje ovakve poruke niti od korisnika traži da putem SMS-a unose lične podatke ili otvaraju nepoznate linkove. Ako primite sumnjivu poruku: ne otvarajte link, ne odgovarajte na poruku i odmah je obrišite”, navode.

Za provjeru statusa svojih pošiljki koristite isključivo zvaničnu web stranicu www.posta.ba ili kontaktirajte Kontakt centar na 1312.

Sumnjive poruke možete prijaviti na info@posta.ba, a preporučujemo i da slučaj prijavite policiji.