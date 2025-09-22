Ponedjeljak, 22 Septembra, 2025
Planska isključenja električne energije u utorak i srijedu

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra (utorak, 23.09.) na području Grada Srebrenika u naseljima:

Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 24.09.2025.godine (srijeda) u naseljima:
Zubovo Brdo, Huremi, Huremi Mustafići, Badelka, Radići, Hujdurovići,Vrela, Hrgovi Gornji, Ormanica, Fazanerija, Cerik, Jošak, Špionica Srednja, Špionica Donja, Kosica, Špionica Polja, Tutnjevac, Špionica Škola i Špionica u vremenu od 08:30 do 16 sati,

– u naselju Nacional u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

