Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika evidentirana su 2 krivična djela teške krađe i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 87 pregleda i 2 terenske intervencije, a 5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je jedanaest beba, četiri djevojčica i sedam dječaka. U privatnom porodilištu rođena su tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas (utorak, 23.09.) na području Grada Srebrenika u naseljima:

Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

Dana 24.09.2025.godine (srijeda) u naseljima:

Zubovo Brdo, Huremi, Huremi Mustafići, Badelka, Radići, Hujdurovići,Vrela, Hrgovi Gornji, Ormanica, Fazanerija, Cerik, Jošak, Špionica Srednja, Špionica Donja, Kosica, Špionica Polja, Tutnjevac, Špionica Škola i Špionica u vremenu od 08:30 do 16 sati,

– u naselju Nacional u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i izuzetno topao dan s maksimalnom temperaturom od 30°C. Rano jutro će biti svježe, s temperaturama oko 11°C, ali će se tokom dana značajno zagrijati. Vjetar će biti slab do umjeren. Preporučuje se lagana, prozračna letnja odjeća, sunčane naočale i zaštita od sunca zbog jakog sunčevog zračenja. Večeras i tokom noći očekuje se blago vlažno vrijeme s minimalnom vjerojatnošću slabih padavina, ali bez značajnih količina kiše. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenska prognoza za Srebrenik