Bh. prijevoznici poručili institucijama: Vrijeme izgovora završeno – razgovori sa Zagrebom i Briselom ili masovni protesti i gašenje firmi

Plenum Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine uputio je oštro saopštenje institucijama BiH povodom najnovijeg dopisa Vijeća ministara BiH, upozoravajući na neozbiljan pristup rješavanju problema u sektoru koji zapošljava desetine hiljada ljudi. Prevoznička struka poručuje da su institucionalni procesi prespori, dok se sektor suočava s egzistencijalnom krizom.

Konzorcijum logistika BiH obavještava javnost da im je 10. marta 2026. godine u 18:12 sati dostavljen dopis Ureda Vijeća ministara BiH kojim se traži imenovanje predstavnika u radnu grupu. Međutim, kako ističu, nastao je apsurd u rokovima.

“Posebno naglašavamo da je predmetni akt datiran 6. marta 2026. godine, dok se u istom traži da Konzorcijum dostavi prijedloge predstavnika najkasnije do 9. marta 2026. godine. Drugim riječima, od Konzorcijuma se traži da se očituje o zahtjevu retroaktivno, odnosno da odgovori na rok koji je istekao prije nego što je dopis uopće dostavljen”, navodi se u saopštenju. Ovakav pristup smatraju neozbiljnim i neodgovornim prema sektoru.

Izostanak konkretnih razgovora sa Hrvatskom i EU

Iako imenovanje radne grupe smatraju pozitivnim formalnim korakom, prijevoznici su zabrinuti jer se u aktu ne spominje ključno pitanje – direktni razgovori sa Vladom Republike Hrvatske u vezi s primjenom pravila 90/180 i statusa profesionalnih vozača.

“Konzorcijum smatra da je nužno odmah pokrenuti direktne razgovore s Vladom Republike Hrvatske i institucijama Evropske unije, jer bez takvog pristupa problem ne može biti riješen”, poručuju iz Konzorcijuma, podsjećajući da su još decembru 2024. godine dostavili Analizu stanja na 37 stranica sa jasnim rješenjima, ali da do danas ništa nije realizovano.

Lista neispunjenih obećanja i zahtjeva

Iz Konzorcijuma podsjećaju da tokom 2025. godine, uprkos desetinama sastanaka, nijedan od ključnih ciljeva nije ostvaren:

Nema fiskalnog rasterećenja sektora;

Nema izmjena PDV tretmana transportnih usluga;

Nema odgovora na inicijative prema Upravi za indirektno oporezivanje;

Nedostaje koordinacija između Vijeća ministara BiH te vlada Federacije BiH i Republike Srpske.

Također se naglašava da su predstavnici prijevoznika bili isključeni iz konsultativnih grupa formiranih u Briselu, što je, kako su istakli, dodatno narušilo povjerenje u institucije.

Ultimatum: Plenum 23. marta i početak protesta

Plenum Konzorcijuma logistika BiH zakazan je za 23. mart 2026. godine. Ukoliko do tog datuma ne budu pokrenute konkretne aktivnosti, transportni sektor Bosne i Hercegovine započet će protest koji će trajati do ispunjenja zahtjeva.

Procjene kriznog štaba su alarmantne: ukoliko se situacija hitno ne promijeni, do datuma održavanja Plenuma više od 41% voznih jedinica bit će izvan eksploatacije.

To bi značilo da će hiljade profesionalnih vozača biti prisiljene na povlačenje s tržišta rada.

“Vrijeme se mjeri danima, a ne mjesecima”

Iz Konzorcijuma ističu da više od 20.000 mladih ljudi u sektoru transporta i logistike živi u neizvjesnosti te da prijevoznici više nemaju luksuz čekanja.

“Svaki izgubljeni dan znači gašenje kompanija, parkiranje kamiona i gubitak radnih mjesta. Ako država ne razgovara sa Zagrebom i Briselom, uskoro će razgovarati s praznim parkiralištima kamiona širom Bosne i Hercegovine. Vrijeme izgovora je završeno – vrijeme odluka je počelo”, zaključuje se u saopštenju koje potpisuje Konzorcijum logistika BiH, a prenosi N1.