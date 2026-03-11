Srebrenik dobio projekat Evropske unije kao vodeći partner

Prvi put Srebrenik je dobio projekat Evropske unije kao vodeći partner (Lead Partner), s obzirom da se od 188 prijavljenih projekata iz tri države, među samo 25 odobrenih, nalazi se i projekat ECO-ALLY CITIES, čiji je nosilac upravo Grad Srebrenik.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.647.405 €, a Evropska unija finansira 85% sredstava. Partneri na ovom projektu su gradovi Županja (Hrvatska) i Herceg Novi (Crna Gora), dok Srebrenik ima odgovornost da vodi i koordinira cijeli projekat.

-“Ovo je veliko priznanje za naš grad, našu upravu i naš rad.

Srebrenik danas ima kapacitet da priprema i vodi međunarodne projekte, sarađuje sa evropskim gradovima i privlači sredstva Evropske unije za razvoj naše zajednice.

Naš projekat usmjeren je na zelene investicije, cirkularnu ekonomiju i savremeno upravljanje otpadom, jer želimo grad koji se razvija, ali i čuva prirodu za generacije koje dolaze.

Kroz projekat će se realizovati konkretne investicije koje će modernizovati sistem upravljanja otpadom u našem gradu. Planirana je nabavka savremenih komunalnih vozila za prikupljanje otpada, kao i balirke za presovanje plastike, čime će se unaprijediti efikasnost prikupljanja otpada, povećati stepen reciklaže i smanjiti količina otpada koja završava na deponijama.

Pored toga, u gradu će biti postavljeni pametni kontejneri za razdvajanje otpada opremljeni senzorima koji omogućavaju praćenje popunjenosti i efikasnije planiranje odvoza otpada. Projekat također predviđa distribuciju opreme za kompostiranje i upravljanje biootpadom, čime se građanima daje prilika da aktivno učestvuju u smanjenju otpada i očuvanju okoliša kroz korištenje kućnog i baštenskog otpada za proizvodnju komposta.

Za male gradove poput Srebrenika ovakve pobjede imaju posebnu težinu. One pokazuju da velike stvari ne zavise od veličine grada, nego od vizije, rada i hrabrosti da se ide naprijed.

Hvala svima koji su učestvovali u pripremi ovog projekta. Ovo je uspjeh svih nas, a nema nas mnogo.

Srebrenik ide naprijed – evropskim pute”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.