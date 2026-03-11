Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 70 pregleda i 2 terenske intervencije, 1 pacijent je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, tri djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana, 11.03.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenika:

– u ulicama16. Muslimanske Brigade, Mehmeda Ramića Ramba, Derviša Sušića, Otvorenog Grada Umjetnosti i Mehmeda Spahe u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama: 25. Novembra i Maka Dizdara u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

Vrijeme iftara u Srebreniku je u 17 sati i 52 minute.