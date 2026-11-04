Demokrati potpuno osvojili Kongres, debakl republikanaca

Širom Sjedinjenih Američkih Država su održani izbori za novi saziv Predstavničkog doma i jednu trećinu Senata.

Demokrati su na međuizborima zadali težak udarac Republikanskoj stranci američkog predsjednika Donalda Trumpa, ostvarivši niz neočekivanih pobjeda u republikanskim uporištima. Prema dosadašnjim rezultatima i projekcijama, na putu su da preuzmu većinu u oba doma američkog Kongresa – Senatu i Predstavničkom domu.

U Predstavničkom domu Demokrati imaju za sada 181 mandat, Republikanci 107. U Senatu za Demokrati došli do 51 mandata i tako došli do potpune pobjede.

Prema projekcijama Associated Pressa, demokrata James Talarico osvojio je mjesto u Senatu u Teksasu, gdje demokrati nisu pobijedili na izborima za Senat još od 1988. godine.

U jednom od najvećih političkih iznenađenja izborne noći, demokratski kandidat Adam Hamilton pobijedio je aktuelnog republikanskog senatora Rogera Marshalla i osvojio mjesto u Senatu SAD-a koje pripada saveznoj državi Kansas.

Demokrati su republikancima preoteli senatorska mjesta i u Ohiju te Sjevernoj i Južnoj Karolini, a istovremeno nižu pobjede u ključnim utrkama za Predstavnički dom. Preuzimanje kontrole nad oba doma Kongresa, koje se donedavno činilo teško ostvarivim, sada je izgledan scenarij.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman sarađivati s demokratima nakon njihovog izbornog uspjeha, ali je istovremeno poručio da će bez oklijevanja koristiti pravo veta.

(Vijesti.ba)