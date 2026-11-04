FBiH za nepune četiri godine dobila skoro 40.000 novih penzionera, a samo 11.505 novih zaposlenih!

Broj penzionera u FBiH u stalnom je porastu. Za skoro četiri godine broj penzionera u Federaciji BiH povećao se za 39.117 korisnika.

Penziju za oktobar primit će ukupno 474.304 korisnika Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 374,8 miliona KM.

Mjesec ranije broj korisnika septembarskih penzija iznosio je 473.402, a za njihovu isplatu bilo je potrebno 372,9 miliona KM. Za samo mjesec dana broj penzionera povećao se za 902, dok je za isplatu penzija potrebno dodatnih 1,9 miliona KM.

Broj penzionera u FBiH u stalnom je porastu. Za skoro četiri godine povećao se za 39.117 korisnika. U januaru 2023. godine bilo je 435.187 penzionera, a za isplatu njihovih penzija bilo je potrebno 245 miliona KM, piše portal Stav.

Dok broj penzionera raste, broj zaposlenih ne bilježi ni približno isti rast. U januaru 2023. godine, prema evidenciji Porezne uprave FBiH, bilo je 535.859 zaposlenih osoba, dok posljednji podaci za septembar 2026. godine pokazuju da ih je bilo 547.364. Razlika iznosi svega 11.505 zaposlenih, što je više od tri puta manje od povećanja broja penzionera u istom periodu.

Prema starosnoj strukturi zaposlenih, najviše zaposlenih u FBiH ima do 55 godina (465.137). U kategoriji od 56 do 65 godina nalazi se 77.445 zaposlenih, dok je 4.782 zaposlenih starije od 65 godina. U podacima Porezne uprave FBiH nije navedeno da li je riječ o osobama koje su već ostvarile pravo na penziju, pa su ponovo zasnovale radni odnos, s obzirom na to da im je takva mogućnost omogućena.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u julu je objavio statističke podatke prema kojima 7.998 korisnika penzija ima između 90 i 100 godina.

Ukoliko se nastavi ovakav rast broja penzionera, koji ne prati odgovarajući rast broja zaposlenih, Federacija BiH vrlo brzo mogla bi se naći u situaciji da ima više penzionera nego zaposlenih.

Trenutna razlika između broja zaposlenih i penzionera iznosi svega 73.060 u korist zaposlenih, što je jedna od najmanjih razlika u posljednjih desetak godina. Ako se uzme u obzir činjenica da se najveći dio sredstava za penzije prikuplja iz doprinosa na plaće zaposlenih, jasno je da ta sredstva već odavno nisu dovoljna za isplatu penzija.

Vlada FBiH objavila je podatak da je tokom 2024. godine za isplatu penzija iz budžeta izdvojeno 512 miliona KM. S obzirom na kontinuirani rast broja penzionera, sve je veći i iznos sredstava koji Vlada FBiH mora osiguravati iz budžeta.

Istovremeno, poslodavci vrše sve veći pritisak za dodatno smanjenje doprinosa na plaće. Vlada FBiH ranije je najavila da će novo smanjenje doprinosa uslijediti nakon početka primjene Zakona o fiskalizaciji transakcija.

Primjena ovog zakona očekuje se tek u drugoj polovini 2027. godine, pod uslovom da sve nadležne institucije na vrijeme završe svoj dio posla kako bi njegova primjena mogla početi.