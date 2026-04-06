Jadran traži 95.000 radnika: Plate do 3.000 eura u turizmu i ugostiteljstvu

Hrvatska i Crna Gora traže 95.000 sezonaca. Plate do 3.000 eura, uz smještaj i hranu u turizmu i ugostiteljstvu.

Predstojeća ljetna sezona na Jadranskom moru zahtijeva oko 95.000 radnika, a najveća potražnja očekuje se u turizmu i ugostiteljstvu.

Prema procjenama, u Hrvatskoj će biti potrebno oko 70.000 sezonskih radnika, što je za oko 5.000 više nego prošle godine.

Slična situacija očekuje se i u Crnoj Gori, gdje će za predstojeću sezonu biti potrebno oko 25.000 radnika, a samo u Budvi najmanje 5.000 u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Velika šansa za radnike iz regiona

Ovakva potražnja otvara značajne mogućnosti i za radnike iz regiona, a kako navodi portal Infostud Jobs, poslodavci već aktivno traže osoblje za predstojeću sezonu.

Najveći broj poslova tradicionalno je u ugostiteljstvu, gdje su najtraženiji konobari, kuvari, pomoćni kuvari, kuhinjski radnici i čistači.

Pored toga, traže se i animatori, recepcioneri i radnici na održavanju, koji su neophodni za funkcionisanje hotela i turističkih kompleksa.

Plate i do 3.000 eura

Kada je riječ o zaradama, konobari mogu očekivati između 1.200 i 1.600 eura mjesečno, dok barmeni zarađuju od 1.400 do 1.600 eura.

Recepcioneri imaju plate od oko 1.300 do 1.500 eura, dok radnici na održavanju i zanatlije zarađuju između 1.100 i 1.300 eura.

U prodaji, plate se kreću od 1.600 do 1.800 eura.

Najplaćeniji su kuvari, koji mogu zaraditi i do 3.000 eura mjesečno. Majstori roštilja zarađuju između 1.400 i 1.900 eura, dok majstori pizze mogu imati platu od 1.900 do 2.500 eura.

Pomoćni kuvari zarađuju između 1.400 i 1.800 eura, a pomoćni radnici u kuhinji od 900 do 1.400 eura.

Smještaj i hrana kao dodatna pogodnost

Sezonski poslovi u turizmu često uključuju obezbijeđen smještaj i hranu, što značajno smanjuje troškove tokom boravka na moru.

Nedostatak kvalifikovanih radnika

Kako pokazuju podaci Infostuda, najveći broj prijava bilježi se za pozicije recepcionara, čistača i pomoćnih radnika u kuhinji.

S druge strane, manji je broj kandidata za kvalifikovanije poslove poput kuvara, poslastičara, majstora roštilja i majstora pizze.

Ovaj trend potvrđuje dugogodišnji problem nedostatka stručne radne snage u turizmu i ugostiteljstvu u cijelom regionu, prenosi Indikator.