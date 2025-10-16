Bosanka Alma postala gradonačelnica austrijskog grada

Alma Halilović (36) je izabrana za novu gradonačelnicu austrijskog mjesta Asten na vanrednoj sjednici opštinskog vijeća.

Ona je bila kandidatkinja ispred SPÖ, a pobijedila je već u prvom krugu glasanja.

„Veoma sam počastvovana povjerenjem koje mi je ukazano“, rekla je 36-godišnjakinja.

“Kao gradonačelnica, želim da budem tu za sve – bez obzira na porijeklo, godine ili političku pripadnost.”

Nakon izbora, rukovala se sa svim svojim konkurentima i istakla želju za poštovanjem i konstruktivnom saradnjom.

Posebno se zahvalila svom prethodniku koji je otišao u penziju:

„Veoma cijenim rad koji je Karl Kolingbaum obavio i željela bih da na tome nadogradim kako bismo zajedno dalje razvijali Asten“, rekla je Halilović.

Kao prva žena na čelu opštine Asten, Alma Halilović ima za cilj da oblikuje novi stil zajednice. Otvorenost, dijalog i blizina građanima biće temelji njene administracije. Da bi ovo obećanje sprovela u djelo, ona planira da lično posejti svako domaćinstvo u Astenu tokom narednih dvanaest mjeseci kako bi se predstavila, saslušala i iz prve ruke upoznala sa brigama ljudi.

„Važno mi je da ljudi osjete da je njihov gradonačelnik pristupačan, zainteresovan i spreman da sasluša“, naglašava Halilović.

„Samo zajedno možemo da nastavimo da činimo Asten tako sjajnim mjestom za život.“

Inače, na njenom inastagram profilu može se vidjeti da je Alma Halilović porijeklom iz Bosne i Hercegovine.