Danas pretežno vedro i bez padavina

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i suho, bez padavina tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 3°C u ranim jutarnjim satima do 16-17°C tokom podneva. Vjetar će biti slab do umjeren, sa brzinama do 2.6 m/s. Noć će biti hladna sa temperaturama koje će padati do 6°C. U planinskim predjelima poput Kladnja moguća je nešto niža temperatura.

7 Dana

Narednih sedam dana u TK očekuje se promjenjivo vrijeme. U petak i subotu (17. i 18. oktobra) mogući su umjereni pljuskovi sa padavinama do 1.4 mm/h. Nedjelja i ponedjeljak (19. i 20. oktobra) će biti suhi sa nižim temperaturama (2-7°C). Od utorka (21. oktobra) dolazi do zagrijavanja sa temperaturama do 20°C, ali uz povećanje vjerojatnosti padavina, posebno u središnjoj sedmici prognoze. U srijedu (22. oktobra) očekuju se obilnije padavine do 4 mm/h u većini gradova.