Cijela regija je plakala za njim: Na današnji dan je otišao Toše Proeski

U saobraćajnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške u Hrvatskoj 2007. godine poginuo je popularni pjevač.

Cijela regija plakala je tog kobnog 16. oktobra 2007. godine. U saobraćajnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške u Hrvatskoj u 6:20 sati poginuo je popularni pjevač Toše Proeski.

Njegova menadžerica Ljiljana Petrović i Georgij Georgijevski u nesreći su prošli s manjim povredama. Georgijevski, koji inače nije ni putovao s njima, izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u prikolicu tegljača, a oči makedonske muzičke zvijezde tad su se zauvijek sklopile. Toše je poginuo na licu mjesta. Pretpostavlja se da je vozač zaspao jer se zabio velikom brzinom u kamion, više od 180 kilometara na sat.

Vijest o njegovoj smrti potresla je Balkan, a popularni Makedonac je imao samo 26 godina u trenutku pogibije. Toše je bio jedan od najomiljenijih i jedan od napopularnijih pjevača, a iako je kratko živio iza sebe je ostavio veliki broj hitova.

Jedan od najvećih Tošetovih hitova, pjesma ”Igra bez granica”, nakon njegove smrti dobila je poseban epilog. Mnogi su govorili kako je Toše upravo ovom pjesmom opisao svoj život, a veliki hit Toše je snimio tek nekoliko mjeseci prije smrti.

“To je pesma koju sam pisao pre nego što sam upoznao Proeskog. Godinu-dve ranije sreo sam Nikšu Bratoša i kažem mu: ‘Imam jednu pesmu koju ne dam nikome. Nikome. To mi je toliko dobra pesma da ću pevati sam, pa makar sve pokvario. Ali od tebe za sve ono što smo do sada sarađivali tražim da mi je aranžerski napraviš besplatno.’ I on pristane. Pita me kako se zove pesma, ja kažem ‘Igra bez granica’ – otkrio je kompozitor Miroslav Rus ranijih godina.

“Jer moj je život igra bez granica”