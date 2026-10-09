Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u BiH iznosila je 3,73 KM po litru, što je za 35 feninga više nego početkom augusta.

Na svjetskim berzama u četvrtak je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koja predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po barelu, a trgovanje je završeno na 104,28 dolara, uz dnevni rast od oko četiri posto.

Američka sirova nafta poskupjela je za 3,6 posto, na 91,49 dolara po barelu. Rast cijena povezuje se s nastavkom nestabilnosti na Bliskom istoku, poremećajima u transportu nafte i zabrinutošću zbog mogućih novih prekida snabdijevanja.

Ni najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Američke Države neće izvoditi nove napade na Iran prije izbora za Kongres nije uspjela značajnije umiriti tržište. Dodatni pritisak zabilježen je i na evropskom tržištu dizela, gdje su terminske cijene porasle za šest posto.

Cijene nafte rastu uprkos pokušajima stabilizacije tržišta

Kako bi ublažile posljedice poskupljenja, države članice Grupe sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja (G7) dogovorile su ubrzano stavljanje 100 miliona barela nafte i naftnih derivata iz strateških rezervi na tržište.

Poseban naglasak stavljen je na dizel, čije su cijene posljednjih mjeseci snažno porasle. Međunarodna agencija za energiju koordinira ove aktivnosti, a planirano je da značajne količine goriva budu dostupne tokom narednih sedmica.

Riječ je o ubrzavanju ranije dogovorenog oslobađanja rezervi, nakon što je u martu, zbog rata s Iranom, pokrenuta historijska intervencija koja je obuhvatila 400 miliona barela nafte.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakve mjere mogu samo privremeno smanjiti pritisak na tržište ukoliko problemi u transportu i proizvodnji nafte potraju.

Na moguće dugoročne posljedice upozorio je i čelnik saudijske naftne kompanije Saudi Aramco, Amin Nasser, navodeći da bi za obnavljanje svjetskih zaliha nafte moglo biti potrebno čak dvije godine.

Kolike su cijene goriva u BiH?

Rast cijena nafte već se odrazio na benzinske pumpe u Bosni i Hercegovini. Prema podacima portala CijeneGoriva.ba za 8. oktobar, prosječna cijena dizela iznosila je 3,73 KM po litru, što je povećanje od 10,4 posto u odnosu na 7. august.

Najviša prosječna cijena dizela u posmatranom periodu zabilježena je 29. septembra, kada je litar koštao 3,79 KM.

Benzin Super 95 trenutno u prosjeku košta 3,39 KM po litru, što je za 43 feninga više nego početkom augusta. Prosječna cijena autoplina (LPG) iznosi oko 1,40 KM.

U Tuzli je 8. oktobra prosječna cijena dizela također iznosila 3,73 KM, dok se na pojedinim benzinskim pumpama mogao pronaći po cijeni od 3,59 KM po litru.

Uprkos blagom pojeftinjenju dizela početkom oktobra, gorivo je i dalje znatno skuplje nego prije dva mjeseca. Za punjenje rezervoara od 50 litara dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju 186,50 KM, odnosno 17,50 KM više nego 7. augusta. RTV SLON