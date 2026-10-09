Pomozi.ba: Magija zvana Edin Džeko ne prestaje

Edin Džeko i nakon reprezentativnog oproštaja nastavlja povezivati ljude kroz fudbal, a jedna posebna priča donijela je 33.000 KM za humanitarne svrhe.

Prodajom limitirane edicije dresova posvećenih kapitenu Zmajeva, brend Bosnian Kingdom Clothing prikupio je 33.000 KM koje su ravnopravno podijeljene između tri humanitarna udruženja.

Novac je namijenjen organizacijama Pomozi.ba, Dajte nam šansu i Srce za djecu oboljelu od raka.

Limitirana kolekcija posvećena Džeki tako je dobila mnogo veću vrijednost od same uspomene na jednog od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine.

Iz udruženja Pomozi.ba zahvalili su ekipi koja stoji iza brenda Bosnian Kingdom Clothing, ističući zadovoljstvo što su ih ugostili i imali priliku zahvaliti im na ovoj inicijativi.

Džeko je godinama bio simbol reprezentacije Bosne i Hercegovine, a njegov utjecaj očigledno se nastavlja i izvan fudbalskog terena.

Još jednom se pokazalo kako sportska emocija može prerasti u konkretnu pomoć ljudima kojima je potrebna. Iako je jedno poglavlje njegove reprezentativne karijere završeno, priče koje nose njegovo ime nastavljaju donositi nešto dobro.