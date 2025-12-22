Ponedjeljak, 22 Decembra, 2025
CIK BiH naložio otvaranje verifikacione vreće i detaljnu kontrolu nevažećih listića

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 77. sjednici održanoj 18.12.2025. godine donijela Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje nalaže otvaranje verifikacione vreće 002M#K600 i izrada specifikacije nevažećih glasačkih listića bez sigurnosnih elemenata po mobilnim timovima i to po svim sigurnosnim elementima-štambilj, vodeni žig, papir i potpis.

Glavni centar za brojanje će aktivnosti po navedenoj naredbi početi sutra u 12:00 sati i istim mogu prisustvovati posmatrači akreditirani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

