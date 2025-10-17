Danas i sutra planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području grada Srebrenika danas i sutra (petak i subota) na području Grada Srebrenika.

Danas u naseljima: Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Brezik, Drapnići, Jasenica, Crveno Brdo i Dabojevići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

U subotu 18.10.2025.godine u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.