Vrijeme u narednim danima

u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je kiša najizglednija na području Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

U subotu 18.10.2025., pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

U nedjelju 19.10.2025., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 °C.

U ponedjeljak 20.10.2025., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na sjeveru zemlje istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 °C.

U utorak 21.10.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 °C, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.