Servisne informacije: Sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda bez povrijeđenih lica i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 61 pregled, 4 terenske intervencije i 2 kućne posjete, 1 pacijent je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka . U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra, 29.01.2026. godine (četvrtak) u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici vode u naseljima : Falešići, Brnjičani i Crveno Brdo da se voda zbog povećane mutnoće ne može koristiti za piće.