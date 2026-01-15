Četvrtak, 15 Januara, 2026
Danas oblačno, saznajte kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Jutros je u Bosni i Hercegovin pretežno oblačno vrijeme.
Danas oblačno na području Hercegovine i jugozapadu Bosne gdje lokalno može pasti malo kiše. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12°C, informiše Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

U narednih 5-7 dana većinom bez padavina, lokalno i povremeno sitne padavine(kiša) su moguće jedino u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne.
Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim i prijepodnevnim satima po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Magla bi se tokom dana većinom izdizala, osim ponegdje po kotlinama gdje se može zadržati cijeli dan.
Iznadprosječno toplo vrijeme, osim u mjestima sa dugotrajnom maglom. Dnevna temperatura većinom od 5 do 12, lokalno do 15 °C. U kotlinama sa dugotrajnom maglom temperatura oko nule. Jutra ne previše hladna, uz temperaturu -5 do 4, lokalno do 7 °C.
Kako će narednih dana dominirati južno visinsko strujanje nad našim krajevima i uz jaču ciklonalnu aktivnosti nad sjeverom Afrike, krajem ove sedmice i početkom sljedeće do naših krajeva će stići i čestice saharskog pijeska i prašine u manjom količini. To može dovesti do pogoršanja kvalitete zraka u kotlinama. Vjetar narednih dana slab do lokalno umjeren južni, informacije su koje je podijelio BHMETEO.ba.

