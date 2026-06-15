Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljena su 94 pregleda i 8 terenskih intervencija, 4 pacijenata su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika u dijelu naselja Podorašje kod škole u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

KOMUNALNO – JP „9. Septembar” d.d. Srebrenik, zbog nastupajućeg ljetnog perioda i visokih temperatura, uvodi privremenu izmjenu u rasporedu rada Službe za odvoz komunalnog otpada.

Novo radno vrijeme:

Umjesto dosadašnjeg početka rada u 07:00 sati, novo radno vrijeme službe počinje u 06:00 sati.

Period primjene:

Ova izmjena stupa na snagu danas, ponedjeljak, 15.06.2026. godine, i trajat će do 15.09.2026. godine.