Danas sunčano, evo kad nas očekuje promjena vremenskih prilika

Jutros preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno je bilo kratkotrajnih pljuskova po sjeveru Bosne.

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu do 33°C.

U četvrtak 18.6.2026. više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu do 33°C.

U petak 19.6.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu do 33°C.

U subotu 20.6.2026. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33°C, na jugu do 35°C.

U nedjelju 21.6.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C.