Četvrtak, 22 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Derventa: Na mjestu eksplozije pronađeni ostaci nepoznatog lica

By admin
0
95

Noćas, oko sat i po nakon ponoći, došlo je do jake eksplozije na imanju R.M. u Drijenu.
Na teren su izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa obavljaju uviđaj.

– Policijskoj stanici Derventa je prijavljeno da je došlo do požara na pomoćnom objektu – garaži i porodičnoj kući vlasništvo lica inicijala R.M. sa područja grada Dervente.
Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su unutrašnjosti pomoćnog objekta – garaže u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli ljudske ostatke zasad nepoznatog lica. O svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Prema svemu sudeći, eksplozija se desila u garaži koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi.
Izvor: Derventacafe

Prethodni članak
Vlada TK: Izmjenama Zakona do ujednačenih standarda i efikasnijih usluga u TK
Naredni članak
Do kraja mjeseca bez minusa, temperature u plusu, moguće lokalno obilnije padavine
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a