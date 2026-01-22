Derventa: Na mjestu eksplozije pronađeni ostaci nepoznatog lica

Noćas, oko sat i po nakon ponoći, došlo je do jake eksplozije na imanju R.M. u Drijenu.

Na teren su izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa obavljaju uviđaj.

– Policijskoj stanici Derventa je prijavljeno da je došlo do požara na pomoćnom objektu – garaži i porodičnoj kući vlasništvo lica inicijala R.M. sa područja grada Dervente.

Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su unutrašnjosti pomoćnog objekta – garaže u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli ljudske ostatke zasad nepoznatog lica. O svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Prema svemu sudeći, eksplozija se desila u garaži koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi.

Izvor: Derventacafe