Četvrtak, 22 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Do kraja mjeseca bez minusa, temperature u plusu, moguće lokalno obilnije padavine

By admin
0
4

Od danas(22.01.) postepeno toplije, za vikend osjetnija promjena vremena uz lokalno obilnije padavine.
Noć na četvrtak(22.01.) oblačna i većinom malo toplija u odnosu na prethodnu noć. U Hercegovini, na jugozapadu, jugoistoku i djelimično u centralnoj Bosni slabe padavine. Kiša u nižim, a na planinama slab snijeg.
U četvrtak ujutro najhladnije na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne uz temperaturu od -6 do -3 °C. U ostatku zemlje nešto toplije jutro uz temperaturu od -2 do 3, na jugu do 8 °C.
Oblačno i većinom suho vrijeme će se zadržati tokom dana u četvrtak. Lokalno slaba kiša u Hercegovini. Dnevna temperatura u četvrtak od 0 do 5, na jugu do 10 °C. Najhladnije u nizinama na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku te lokalno po kotlinama.
U petak(23.01.) još malo toplije uz postepeno jačanje juga. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne uz povremeno kišu. Bez obilnih padavina. U petak poslijepodne i navečer u većem dijelu zemlje povremeno umjeren jugo, na planinama uz jake udare. Dnevna temperatura u petak od 2 do 9, lokalno do 11 °C. Ujutro temperatura većinom oko nule ili koji stepen u plusu.

Za vikend(24./25.01.) dalje jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo. Vrijeme pretežno oblačno, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje. Više padavina u nedjelju kada su lokalno moguće obilnije. Obzirom na topliji zrak iznad naših krajeva, padavine će biti skoro posvuda u obliku kiše, a snijeg je moguće tek na vrhovima naših najviših planina. Toplije, uz dnevne temperature većinom 6 do 13 °C.
Od ponedjeljka(26.01.) vrijeme nastavlja u sličnom ritmu, obzirom da će nam sa zapada konstantno pristizati vlažniji ali topliji zrak. To će nam donijeti uglavnom pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i povremene padavine. Biće i povremeno pojačanog južnog vjetra, ali ništa opasno. Iznadprosječno toplo, piše BHMETEO.ba.

Prethodni članak
Derventa: Na mjestu eksplozije pronađeni ostaci nepoznatog lica
Naredni članak
Vozači iz BiH sve češće deportovani iz EU, uskoro protesti
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a