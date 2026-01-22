Do kraja mjeseca bez minusa, temperature u plusu, moguće lokalno obilnije padavine

Od danas(22.01.) postepeno toplije, za vikend osjetnija promjena vremena uz lokalno obilnije padavine.

Noć na četvrtak(22.01.) oblačna i većinom malo toplija u odnosu na prethodnu noć. U Hercegovini, na jugozapadu, jugoistoku i djelimično u centralnoj Bosni slabe padavine. Kiša u nižim, a na planinama slab snijeg.

U četvrtak ujutro najhladnije na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne uz temperaturu od -6 do -3 °C. U ostatku zemlje nešto toplije jutro uz temperaturu od -2 do 3, na jugu do 8 °C.

Oblačno i većinom suho vrijeme će se zadržati tokom dana u četvrtak. Lokalno slaba kiša u Hercegovini. Dnevna temperatura u četvrtak od 0 do 5, na jugu do 10 °C. Najhladnije u nizinama na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku te lokalno po kotlinama.

U petak(23.01.) još malo toplije uz postepeno jačanje juga. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne uz povremeno kišu. Bez obilnih padavina. U petak poslijepodne i navečer u većem dijelu zemlje povremeno umjeren jugo, na planinama uz jake udare. Dnevna temperatura u petak od 2 do 9, lokalno do 11 °C. Ujutro temperatura većinom oko nule ili koji stepen u plusu.

Za vikend(24./25.01.) dalje jačanje južine uz većinom umjeren do lokalno na udare jak jugo. Vrijeme pretežno oblačno, uz povremene padavine u većem dijelu zemlje. Više padavina u nedjelju kada su lokalno moguće obilnije. Obzirom na topliji zrak iznad naših krajeva, padavine će biti skoro posvuda u obliku kiše, a snijeg je moguće tek na vrhovima naših najviših planina. Toplije, uz dnevne temperature većinom 6 do 13 °C.

Od ponedjeljka(26.01.) vrijeme nastavlja u sličnom ritmu, obzirom da će nam sa zapada konstantno pristizati vlažniji ali topliji zrak. To će nam donijeti uglavnom pretežno oblačno vrijeme uz lokalne i povremene padavine. Biće i povremeno pojačanog južnog vjetra, ali ništa opasno. Iznadprosječno toplo, piše BHMETEO.ba.