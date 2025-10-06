Detalji o požaru na pijaci Arizona: Bez povrijeđenih, istraga traje

Požar na pijaci Arizona u Brčkom izbio je u nedjelju u večernjim satima i u potpunosti uništio halu s tekstilnom robom. Policiji Brčko distrikta BiH požar je prijavljen u 18.37 sati, nakon čega su na lice mjesta upućeni pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i policijski službenici.

Portparol Policije Brčko distrikta BiH, Dževida Hukičević, potvrdila je da je požar lokalizovan i da nema povrijeđenih osoba. Na gašenju su, osim brčanskih vatrogasaca, učestvovali i vatrogasci iz Gradačca koji su stigli s dva vozila, s obzirom na blizinu Gradačačke pijace koja se nalazi svega nekoliko metara od mjesta požara.

Prema riječima očevidaca, vatra se širila izuzetno brzo, a gust dim bio je vidljiv kilometrima daleko. Trgovci su u šoku, navodeći da je roba izgorjela u svega nekoliko minuta, bez mogućnosti da bilo šta spasu.

„Sve je izgorjelo u nekoliko minuta. Nismo mogli ništa spasiti“, rekao je jedan od trgovaca prisutnih na licu mjesta.

Pojedini su izrazili sumnju da je požar možda podmetnut, no za sada nema zvanične potvrde. Brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na okolne hale.

U neposrednoj blizini današnjeg požara ranije su evidentirana slična dešavanja – 2019. godine izbio je požar na Gradačačkoj pijaci, a sličan incident zabilježen je i 2016. godine.

Mjesto događaja trenutno je pod policijskim nadzorom, a istraga o uzroku požara je u toku. RTV SLON