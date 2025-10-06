Stiže novo pogoršanje vremena: FHMZ upozorava na padavine širom BiH

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno. Izdato je žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra na području Livna, Mostara, Foče i Trebinja.

“BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, glasi upozorenje.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Drvar 2; Sokolac 4; Bihać 5; Bugojno i Sarajevo 6; Jajce, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 7; Banja Luka, Gradačac, Livno i Tuzla 8; Bijeljina i Zvornik 9; Trebinje 11; Mostar 13; Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine se očekuje razvedravanje. Slaba kiša ili lokalni pljusak će padati u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. Na planinama će padati i slab snijeg. Na jugu zemlje lokalni pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra će biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni. U Sarajevu oblačno vrijeme sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10 stepeni.

U utorak, u većem dijelu zemlje zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. Više sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C.

U srijedu, u većem dijelu zemlje i dalje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne rijetko može pasti malo kiše. U drugom dijelu dana postepeno smanjenje oblačnosti. Pretežno sunčano na jugu zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U četvrtak, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po centralnim i istočnim područjima može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod