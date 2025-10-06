Zmajevi počinju pripreme za Kipar: Pobjeda ključna za ostanak u borbi za Mundijal

Prvi trening nogometaši BiH obavit će danas u 17 sati na Butmiru, a Barbarez će se prije toga obratiti medijima na pres-konferenciji koja je zakazana za 11 sati.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se danas u Sarajevu gdje će započeti pripreme za naredna dva meča, protiv Kipra u okviru kvalifikacija za SP i prijateljski susret protiv Malte.

Selektor Sergej Barbarez za ovo okupljanje pozvao je 25 igrača, među kojima i tri povratnika u nacionalni tim – Dennisa Hadžikadunića, Harisa Tabakovića i Luku Menala. Zbog povrede sa spiska je otpao Haris Hajradinović, a umjesto njega selektor je pozvao igrača AIK-a Dinu Beširovića.

Danas prvi trening

Na današnjem okupljanju Barbarez očekuje sljedeće igrače: Nikolu Vasilja, Martina Zlomislića, Osmana Hadžikića, Nihada Mujakića, Nikolu Katića, Tarika Muharemovića, Dženisa Burnića, Amara Dedića, Adriana Leona Barišića, Luku Menala, Emana Košpu, Dennisa Hadžikadunića, Ivana Šunjića, Ivana Bašića, Kerima Alajbegovića, Amara Memića, Ermedina Demirovića, Benjamina Tahirovića, Dinu Beširovića, Edina Džeku, Armina Gigovića, Naila Omerovića, Esmira Bajraktarevića, Harisa Tabakovića i Sameda Baždara.

Reprezentativci će se u Sarajevu pripremati do srijede kada putuju u kada putuju na Kipar sa kojim će odmjeriti snage u četvrtak.

Prijateljski susret sa Maltom na rasporedu je u nedjleju, 12. oktobra. BiH i dalje je prvoplasirana u grupi G sa 12 osvojenih bodova, koliko ima i Austrija koja ima utakmicu manje. Meč sa Kiprom nam je od krucijalne važnosti i pobjedom bi ostali u utrci za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo.