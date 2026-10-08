Od danas promjena vremenskih prilika

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, kiša i pljuskovi u mnogim krajevima. Nestabilno vrijeme očekuje se i narednih dana.

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i dijelom centralnih i istočnih područja Bosne.

Jutarnje temperature kreću se uglavnom između 10 i 16 stepeni, dok će na jugu i sjeveru zemlje biti i toplije. Najviša dnevna temperatura bit će od 18 do 25 stepeni, a na sjeveru Bosne lokalno i do 29 stepeni.

U Sarajevu će danas biti pretežno oblačno, uz kišu. Jutarnja temperatura oko 9 stepeni, a dnevna oko 22 stepena.

U petak se nastavlja nestabilno vrijeme. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi.

Dnevna temperatura od 13 do 19, u centralnim i istočnim područjima Bosne do 24, a na jugu zemlje do 26 °C.

Subota donosi dodatno zahlađenje. Prema prognozi FHMZ-a, u većem dijelu zemlje bit će pretežno oblačno, uz kišu.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 °C.

Sedmica pred nama u Srebreniku bit će promjenljiva, sa čestim padavinama. Subota i nedjelja su najkišovitiji dani, sa čak 90% vjerovatnoće padavina i do 7.4 mm/h, pa planirajte aktivnosti u zatvorenom. Ponedjeljak i utorak donose nešto manje kiše, ali i dalje oko 80% vjerovatnoće. Od srijede slijedi postepeno smirivanje, a najbolji dan za izlet je petak, 16. oktobar, kada se očekuje samo 15% vjerovatnoće padavina i ugodnih 18°C. Vikend 17. i 18. oktobra također donosi stabilnije i sunčanije vrijeme, sa temperaturama do 19°C.

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