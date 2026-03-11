Doma kulture u Srebreniku uskoro sa novom opremom za vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih sadržaja

Kino sala Doma kulture u Srebreniku uskoro bi trebala dobiti novu opremu koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja. Radi se veoma kvalitetnom kino projektoru,velikim kino platnom i Dolby surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti koja će omogućiti kvalitetnije održavanje kulturnih događaja, predstava, koncerata i manifestacija. Ugovor o nabavci i instalaciji opreme sa izvođačem potpisao je gradonačelnik Adnan Bjelić.

Vrijednost ugovora je oko 300 000 KM, a sredstva su obezbijeđena zahvaljući uspješnoj aplikacija Grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, uz sufinansiranje iz Budžeta Grada Srebrenika.

U proteklih nekoliko godina objekat Doma kulture u Srebreniku je sa niz realizovanih projekata dobio potpuno novi izgled, sama velika Kino sala također, a nakon što bude instalirana i nova oprema, ugođaj bi trebao biti potpun i otvorit će mogućnosti za vrhunske sadržaje.

Osim instalacije opreme, kako je najavljeno, uskoro bi trebala započeti i generalna rekonstrukcija kompletne bine u Kino sali Doma kulture i na ovaj način Srebrenik će dobiti moderan prostor za odvijanje kulturnih sadržaja kakav još uvijek nemaju ni mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji