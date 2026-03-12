Danas u BiH oblačno i nestabilno vrijeme

U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07.00 sati: Sokolac -4 stepena, Bjelašnica -1, Srebrenica 3, Ivan Sedlo 4, Livno i Sarajevo 5, Bijeljina, Bugojno, Mostar, Prijedor, Trebinje i Tuzla 6, Sanski Most i Zenica 7, Banja Luka i Doboj 9, Gradačac 11 i Bihać 12 stepeni.

Atmosferski pritisak je u Sarajevu iznosio 947 milibara, za 5 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Padavine su češće u drugoj polovini dana. Vjetar je slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme, uz mogućnost pljuska u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.