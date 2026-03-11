Sindikati upozoravaju: Da li se uvodi sistem ucjene radnika minimalcem od 1.027 KM?

Novi zakoni o zapošljavanju mogli bi primorati radnike na minimalac pod prijetnjom gubitka prava na zdravstvenu zaštitu.

Koordinacija slobodnih sindikata BiH izrazila je oštru zabrinutost povodom najavljenih zakonskih rješenja u oblasti zapošljavanja, upozoravajući da bi novi propisi mogli primorati radnike na prihvatanje minimalnih plata pod prijetnjom gubitka zdravstvenog osiguranja.

U fokusu kritika su najavljeni Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kao i izmjene Zakona o zapošljavanju stranaca.

Iz Koordinacije pitaju da li se u BiH uvodi sistem u kojem nezaposleni gube osnovna prava ukoliko odbiju posao sa minimalnom platom od 1.027 KM, od koje je, kako navode, nemoguće dostojanstveno živjeti.

Pitanje “aktivnosti” radne snage i socijalni pritisak

Posebnu zabrinutost izaziva uvođenje kriterija “aktivnosti” i “pasivnosti” radne snage. Sindikati upozoravaju da bi ovakva procjena mogla postati instrument pritiska na građane.

“Da li to znači da će ljudi biti primorani da prihvate bilo kakav posao, bez obzira na visinu plate i uslove rada, uz prijetnju gubitkom zdravstvenog osiguranja? Minimalna plata ne smije biti instrument pritiska nad radnicima”, navodi se u saopštenju.

Poruka poslodavcima i tržištu rada

Sindikati naglašavaju da ovakva politika šalje opasnu poruku tržištu, otvarajući mogućnost da se plata od 1.027 KM nudi svima – od nekvalifikovanih radnika do visokostručnih kadrova poput inžinjera i ljekara.

Umjesto kratkoročnih rješenja i pritisaka, Koordinacija poziva na ozbiljan socijalni dijalog i povećanje minimalne plate na nivo koji omogućava dostojanstven život, čime bi se prirodno smanjilo odbijanje poslova i spriječio dalji odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine.

IZVOR:AKTA.BA