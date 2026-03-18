Donešena odluka: Proširuje se Prva liga FBiH!

Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o proširenju Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine od sezone 2026/27.

Odluka je donesena na sjednici Izvršnog odbora, što je Savez sada potvrdio putem zvanične stranice.

– S tim u vezi, Prvu ligu Federacije BiH u takmičarskoj sezoni 2026/2027 popunjavaju četiri kluba prvaka Druge lige Federacije BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug, bez dodatnih kvalifikacija, ukoliko isti ispunjavaju sve uslove propisane Propozicijama takmičenja, Pravilnikom o licenciranju klubova za učešće u takmičenju Prve lige NSFBiH i drugim odlukama Izvršnog odbora NSFBiH.

Na kraju takmičarske sezone Prvu ligu Federacije BiH napustit će onoliko klubova koliko je potrebno da bi se Prva liga FBiH popunila klubovima koji ispadaju iz takmičenja Premijer lige BiH i klubovima prvacima Druge lige Federacije BiH a da bi WWIN Prva liga FBiH u takmičarskoj sezoni 2026/2027 brojala 16 klubova.

Ukoliko neki od klubova prvaka Druge lige Federacije BiH ne dobije licencu za učešće u takmičenju WWIN Prve lige FBiH za sezonu 2026/2027 status prvoligaša zadržava prvi naredni klub koji nije rezultatski ostvario plasman u WWIN Prvoj ligi FBiH a koji je dobio licencu za takmičarsku sezonu 2026/2027.

Izuzetno, Prvu ligu Federacije BiH može popuniti i prvi naredni klub Druge lige FBiH prema plasmanu a koji je dobio licencu, ako se ukaže mjesto za popunu Prve lige FBiH i to samo iz one grupe u koju ispada klub Prve lige FBiH koji nije dobio licencu – navodi se na nsfbih.ba.

Prva liga FBiH trenutno broji 14 klubova, a drugi dio sezone počeo je proteklog vikenda.