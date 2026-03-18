Bosna večeras juri 15 razlike protiv mađarske ekipe za polufinale FIBA Evropa Kupa: Evo gdje gledati meč

Bosna BH Telecom večeras dočekuje ekipu Szombathelyja u olimpijskoj dvorani Zetra, u revnaš meču četvrtfinala FIBA Evropa Kupa.

Prvi susret u Mađarskoj pripao je Szombathelyju 81:66, iako su Studenti vodili deset razlike tokom druge četvrtine.

Sastav Muhameda Pašalića ima imperativ pobjede, te ukoliko slave sa 16 i više razlike plasirat će se među četiri najbolje ekipe takmičenja.

Ukoliko naprave veliki podvig, košarkaši Bosne za protivnika će imati boljeg iz okršaja Petkim-Bilbao. Španska ekipa slavila je u prvom meču u Turskoj 77:69.

Susret počinje u 20 sati, a direktan prijenos možete besplatno gledati na YouTube kanalu FIBA-e.