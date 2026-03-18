U Srebreniku započinje projekat „Zdravo starenje“: Novi automobil za Crveni križ Srebrenik

Grad Srebrenik zajedno sa Crvenim križem Srebrenik započeo je jedan značajan projekat „Zdravo starenje“, a koji nosi snažnu poruku brige, solidarnosti i dostojanstva.

U pripremi implementacije projekta Crveni križ Srebrenik je za Program pomoći i njege u kući dobio novo vozilo, donirano od strane Švicarskog Crvenog križa u BiH.

Ovo je izuzetno značajna donacija koja će u velikoj mjeri unaprijediti pružanje usluga našim starijim sugrađanima i omogućiti efikasniju realizaciju aktivnosti na terenu. Projekat će započeti početkom narednog mjeseca u Srebreniku, uz podršku Švicarskog Crvenog križa u BiH.

-“Kroz ovaj projekat naši stariji sugrađani dobit će ono što im je najpotrebnije – brigu, pažnju, podršku i osjećaj sigurnosti u vlastitom domu. Jer zdravo starenje znači dostojanstven život.

U vremenu kada se često zaboravlja na one koji su gradili temelje našeg društva, ovakvi projekti vraćaju vjeru u zajedništvo i humanost.

Iskreno se zahvaljujemo donatorima i partnerima Švicarskom Crvenom križu u BiH, Društvu Crvenog krsta/križa BiH, te Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine na kontinuiranoj podršci i povjerenju ali i Crvenom križu našeg grada za sve aktivnosti koje provode.

Grad Srebrenik ostaje snažan partner svim projektima koji doprinose kvalitetnijem i dostojanstvenijem životu naših građana”, navodi gradonačelnik Adnan Bjelić.