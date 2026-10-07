Donesena pravosnažna presuda zbog trgovine ljudima za tri osobe iz Gradačca

Vrhovni sud FBiH donio je osuđujuću pravosnažnu presudu i izrekao kazne zatvora za tri osobe iz Gradačca zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima. Pravosnažnom presudom je Mustafi Suljiću (33) izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, Mustafi Ahmetoviću (49) u trajanju od 11 godina, te Vladi Golubovcu (32) kazna zatvora u trajanju od 10 godina.

Vrhovni sud FBiH je u drugostepenom postupku prihvatio žalbu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i preinačio prvostepenu presudu Kantonalnog suda Tuzla u pogledu izrečenih kazni, a kojom su ranije Suljić i Ahmetović bili osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po 10 godina, a Golubovac u trajanju od 5 godina.

Također, Vrhovni sud FBiH je prihvatio žalbu Tužilaštva u odnosu na odbijajući dio presude Kantonalnog suda Tuzla da se u odnosu na optuženog Elvisa Ahmetovića optužba odbija, te je dio izreke prvostepene presude u ovom dijelu ukinut i vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Podsjećamo, oni su se optužnicom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona teretili da su u dužem vremenskom periodu na području Gradačca i Dervente, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, prisiljavali više djece i maloljetnih osoba, kao i nekoliko punoljetnih osoba, na prisilan rad i prosjačenje na određenim lokacijama, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva TK.