Duge kolone na izlazu iz BiH, pojačana zadržavanja na više graničnih prelaza

Na više graničnih prelaza na izlazu iz Bosne i Hercegovine danas su zabilježene duge kolone vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Najveće gužve evidentirane su na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Iz BIHAMK-a upozoravaju da su moguća i dodatna čekanja zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES.

Kada je riječ o ostalim informacijama iz saobraćaja, saobraćaj je normalizovan u Tatarbudžaku na magistralnoj cesti M-17 Žepče-Goliješnica, dok je zbog velikog oštećenja i dalje potpuno zatvorena magistralna cesta Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu.

Za sav saobraćaj zatvoren je i most na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti pravce preko Grepka ili Kalinovika, gdje ima i 19 kilometara makadamskog puta, dok teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Ustiprače.

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Radovi su aktuelni i na više dionica autoceste A-1, kao i na magistralnim cestama Kakanj-Lašva, Lepenica-Tarčin, Konjic-Tarčin i Jablanica-Blidinje, gdje se saobraćaj odvija usporeno ili uz ograničenja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.